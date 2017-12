Terugblik George Michael: succes met een duister randje

Zijn populariteit is nog steeds onmiskenbaar aanwezig in de huidige hitlijsten. Dit jaar is Last Christmas van Wham! de populairste kerstplaat onder NPO Radio 2-luisteraars. Het nummer uit 1986 staat op nummer 1 in Ekdoms Kerst Top 30, die vanochtend werd uitgezonden.

Weelderig haar

George Michael werd in de jaren tachtig vergezeld door kameraad Andrew Ridgeley het gezicht van Wham! Het waren mooie jongens die altijd op vakantie leken te zijn. Gebruind, weelderig geföhnde kapsels en in hawaïhemd. Wham! werd een hit onder hedonistische tienermeisjes die graag dansten op zonnige nummers als ‘Club Tropicana’ en ‘Wake Me Up Before You Go Go’ en natuurlijk kwijlden bij het sentimentele ‘Where Did Your Heart Go?’



Wham!

Solo-succes

Ondanks het succes van Wham!, besloot Michael solo te gaan. Dat ging niet ten koste van zijn roem, want eind jaren tachtig waren weinig popsterren zo beroemd als Michael. Hij was sexy, had een prachtige soulstem en een groot schrijverstalent. In ons land debuteerde hij toentertijd met vijf opeenvolgende nummer 1-hits, zijn album Faith (1987) verkocht 25 miljoen stuks en hij won twee Grammy's.

Voor zijn mentale gezondheid was de breuk met compagnon Andrew Ridgeley helaas minder succesvol. Ridgeley bleek een steunpilaar voor Michael. De twee kenden elkaar al sinds de middelbare school, waar de zelfverzekerde Andrew de verlegen Georgios mee op sleeptouw nam. Ze waren allebei gek op muziek maken en ook beiden migrantenkinderen in een voorstadje van Londen. Georgios’ vader was een Griekse Cyprioot. Hij was toen nog een ietwat dikkige jongen en volgde Ridgeley overal. Toen het duo met Wham! begon, was Ridgeley Michaels rolmodel.'

Eenzaam

En hoewel Michael genoeg roem en succes had zonder Ridgeley, ging het op persoonlijk vlak bergafwaarts. Hij had moeite met de roem, voelde zich eenzaam en kwam erachter dat hij op mannen viel, terwijl hij de droomman was van miljoenen vrouwen.



Om zijn pijn te verdringen, gebruikte Michael drugs en slaapmiddelen en had hij voortdurend bonje met de pers. Later zegt hij zelf over die tijd: ,,Ik dacht: mijn God. Ik ben een wereldster en ik val op mannen. Wat moet ik doen? Dit gaat helemaal slecht aflopen."

George Michael in zijn jongere jaren

Uit de kast

Zijn dubbelleven als homoseksuele man, in dezelfde periode waarin Freddie Mercury heimelijk homo was, had een groot impact op zijn gemoed. En alsof dat niet erg genoeg was, werd hij in 1998 genadeloos uit de kast getrokken. Een politieagent in burger arresteert hem wegens ontuchtig gedrag in een openbare wc. De manier waarop de agent dat doet, is schandalig. Hij toont zijn lid aan Michael, die op zijn beurt het zijne tevoorschijn haalt, waarna de agent hem in de boeien slaat. Commentaar van Michael: ,,Ik kan toch niet iets afslaan wat me gratis wordt aangeboden?"

George Michael

Quote Ik ben een slet. Zo zijn sommige mensen gewoon. Niets om ons voor te schamen George Michael Over de geheimzinnigheid rondom zijn geaardheid tot dat moment zei Michael zelf dat hij geen zin had om zich officieel tot homo te verklaren. ,,Het was toch overduidelijk dat ik het was? Waarom zou ik het per se publiekelijk moeten maken?"



Michael schoof later zijn liefde voor cruisen niet onder stoelen of banken. Zijn oprechtheid wekte bij veel mensen, bekend en onbekend, sympathie op. ,,Wat mij betreft is het een missie. Ik weet dat jullie mijn muziek waarderen en mij leuk vinden, maar uiteindelijk ben ik gay. En ik ben een slet. Zo zijn sommige mensen gewoon. Niets om ons voor te schamen."

Vrijgevig

De popster werd niet alleen bejubeld om zijn muziek. Hij bleek ook heel genereus. Zo zette hij een fonds op dat subsidies verstrekt aan gehandicapte kinderen en volwassenen, gaf hij een vreemde 25.000 pond, zodat zij haar schulden kon afbetalen en werkte als vrijwilliger in een daklozenopvang. Hij steunde ook massaal goede doelen, maar wilde nooit dat de pers aandacht besteedde aan zijn vrijgevigheid.

Er zijn verschillende biografieën verschenen over het bijzondere leven van Michael, waaronder het dit voorjaar verschenen George Michael van Rob Jovanovic. Het boek gaat in op het succes en de roem van de popster, maar belicht ook de tragische en duistere aspecten van zijn leven.