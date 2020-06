Terugkeer Big Brother, slim of gedoemd tot mislukken? ‘Ik hou m’n hart vast’

Big Brother, wat was dat ook alweer?

Het eerste reallifeprogramma met ‘gewone’ mensen, bedacht door John de Mol en Paul Römer. In 1999 werden twaalf personen opgesloten in een huis en dag en nacht met camera’s gevolgd. Via online livestreaming en dagelijks op televisie (Veronica) konden kijkers de ontwikkelingen volgen. Die uitzendingen trokken in het eerste jaar gemiddeld zo’n 1,5 miljoen kijkers. Big Brother werd een hype en er volgden nog vijf reeksen. Het eerste seizoen werd gewonnen door Bart Spring in ‘t Veld. In 2006 was de laatste serie. Het programma was in 62 landen te zien en loopt in diverse landen nog steeds.