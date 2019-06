Terugkeer Lingo ‘gouden bal voor open doel’

De screening voor die job is in volle gang, zo laat een woordvoerder van SBS6 weten. Lucille Werner, een van de vroegere presentatrices, wordt het sowieso niet. Zij verbond zich sinds begin dit jaar aan KRO-NCRV. Wel schreef zij op Instagram: ,,Lieve Lingo, je komt weer terug en dat is fantastisch. Ik hoop dat je vast kunt houden aan je onverslijtbare magie. Dat is net als vroeger een waarde zal zijn voor mensen die de taal willen leren en boven alles dat je net als toen zorgt dat iedereen uit alle lagen van de samenleving welkom bij je is".

Lucille Werner die het programma tien jaar lang presenteerde, pleitte jarenlang voor een terugkeer, net als presentator François Boulangé. ,,Het programma kan nog jaren vooruit", stelde de Boulangé vorig jaar. Hij presenteerde tussen 1993 en 2000 tweeduizend afleveringen van Lingo. ,,Een gouden formule. Die combinatie van woordspel en Bingo. Veel buitenlanders die in Nederland wonen, hebben baat gehad bij Lingo. Niet alleen Marokkanen en Turken, ook Engelsen, Amerikanen, expats.”

Volledig scherm Televisieproducent Harry de Winter © ANP

Producent Harry de Winter, die de quiz 25 jaar geleden lanceerde, is zeer verheugd met het nieuws. ,,Slim van John de Mol om Lingo terug te halen. Het werd toentertijd (september 2014, red.) van de buis gehaald, omdat het een te oud publiek trok. Maar niemand in tv-land heeft het daar tegenwoordig nog over. Zij kijken tenminste nog tv. De groep boven de vijftig jaar heeft het meeste tijd en het meeste geld. Daarnaast, hele generaties immigranten hebben Nederlands geleerd via Lingo. Dat was altijd een mooi bijeffect. Dit was al jarenlang een gouden bal voor open doel. Lingo kent geen slijtage. Het is gewoon een goed spelletje. Punt.’’

De Winter denkt bij de presentatie meteen aan Lucille Werner, maar weet ook dat zij niet langer voor Talpa TV (met de zenders SBS 6, veronica en Net 5) werkzaam is. ,,De Amerikaan Ralph Andrews die Lingo ooit bedacht, zei altijd: De ster van de show is de show zelf. Zet er dus geen ego op. Niet Gordon dus, want die heeft het alleen maar over Gordon. Waar ik overigens smakelijk om moet lachen. Gelukkig ga ik hier niet meer over.’’

Talpa-televisiedirecteur Marco Louwerens: ,,Wij zijn continu bezig met het ontwikkelen van nieuwe formats en het optimaliseren van succesvolle, bestaande formats. Maar ook een klassieker als Lingo past heel goed in de vooravond van SBS6. Het spel behoudt uiteraard zijn kracht, maar met een ‘look and feel’ die bij deze tijd past en een vernieuwd decor krijgt Lingo een frisse uitstraling."

In september 2014 viel het doek na 25 jaar voor Lingo vanwege tegenvallende kijkcijfers. Het woordspelletje was even daarvoor van NPO 1 naar NPO 2 verhuisd.

Grabbelen

In 2016 ontstonden er al geruchten dat SBS Lingo wilde overnemen. De zender wilde dat zelf toen niet bevestigen. ,,We maken niet bekend met wie we achter de schermen wel of niet in gesprek zijn en waarover", wordt gemeld in een reactie. ,,Pas als iets echt rond is dan maken we dat bekend of bevestigen we dat."

In het programma moeten de kandidaten woorden raden en balletjes grabbelen voor een soort bingokaart. De eerste uitzending was in 1989, met Robert ten Brink als presentator. Na hem leidden François Boulangé en Nance Coolen het programma, voordat Lucille Werner het stokje overnam.

De terugkeer van Lingo past in de nostalgietelevisie die een trend aan het worden is. Eerdere programma's die hun rentree maakten: Kees & Co., Weekend Miljonairs, De Zwakste Schakel en dit najaar: Dancing With The Stars.