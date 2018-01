Terugkijkrecord Luizenmoeder laat trend onder Nederlanders zien

We kijken steeds vaker op momenten dat het óns uitkomt, zegt hij. Teken van de nieuwe tijd: het ‘terugkijkrecord’ voor de eerste aflevering van ‘De Luizenmoeder’. Zo'n 844.000 mensen bekeken 'm op de dag zelf en 750.000 mensen de dag daarna. 7 vragen.

1. Zo’n terugkijkrecord kan ook een toevalstreffer zijn, toch?

Pennekamp: ,,Nee, hoor. We zien namelijk in de kijkcijfers door de jaren heen dat er echt steeds meer teruggekeken wordt. In 2008 viel nog maar 1,2 procent van al het kijken onder 'terugkijktijd'. Vorig jaar, in 2017, was dat al 8,6 procent. Dat is een stevige groei. Dat ‘terugkijkrecord’ van ‘De Luizenmoeder’ gaat overigens nog alleen maar over terugkijken via de tv. Of de NPO-serie ook veel is ‘teruggekeken’ via bijvoorbeeld tablets en mobieltjes weten we nog niet. Die cijfers volgen later.’’

2. Eerder werd wel gezegd: Nederlanders zijn gewoontedieren. Die houden ervan om stipt om 20.30 uur ’s avonds met een kopje koffie klaar te zitten voor hun favoriete programma.

Pennekamp: ,,Het heeft zeker een tijdje geduurd voor het ‘uitgesteld kijken’ in Nederland aansloeg. Maar de introductie van bijvoorbeeld Netflix - in 2014 - heeft ‘on demand’ al een stuk normaler gemaakt. En hoe meer mensen ‘uitgesteld kijken’, hoe normaler dat ook weer voor anderen wordt. Het was in het begin trouwens ook niet altijd zo makkelijk programma’s terug te kijken. Nu doen omroepen er alles aan het zo simpel mogelijk te maken.’’

3. Welke programma’s zijn echte ‘terugkijk-hits’?

Pennekamp: Daar zijn drie soorten van. De eerste soort: Drama en fictie. Programma’s waarbij het belangrijk is de hele verhaallijn te volgen. In deze groep kan je Nederlandse series als ‘Hendrik Groen’ of ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ scharen. De tweede soort: programma’s die een soort ‘ontspanmomentje’ voor kijkers zijn. Daar kan je ‘Ik Vertrek’ en ‘Floortje naar het Einde van de Wereld’ toe rekenen. En de laatste soort: de programma’s waar het 'koffieautomaatgesprek' over gaat. Iedereen heeft het opeens over een bepaald programma, dus anderen willen het ook wel eens zien. In die groep valt ‘De Luizenmoeder’. Dat was opeens - ook in de media - het gesprek van de dag, dus dat gingen veel mensen nog snel even terugkijken. De koffieautomaat-categorie is best belangrijk.’’

4. Waarom?

Pennekamp: ,,Dat heeft te maken met de enorme hoeveelheid films, series en programma’s die op ons afkomt. Gek genoeg krijgen we daardoor juist weer een behoefte aan ‘schifting’: we horen graag van anderen wat we echt moeten zien én wat we kunnen overslaan.’’

5. Hoe komt het trouwens dat sommige programma's eindeloos op 'Uitzending Gemist' staan en andere niet?

Pennekamp: ,,Dat is nogal een complex verhaal over 'rechten' en dergelijke: hoe lang mogen omroepen een bepaald programma uitzenden? Voor de programma's van de NPO geldt overigens meestal wel dat je ze tot 7 dagen terug kunt zien.''

6. Is dat goeie ouwe tv-kijken -op vaste tijdstippen- over en uit?

Pennekamp: ,,Nee, dat is een misverstand. We zullen altijd behoefte houden om bepaalde dingen ‘live’ te zien. Nieuws. Sport. En andere programma’s met een live-wedstrijdelement zoals ‘The Voice of Holland’ of ‘Wie Is De Mol’. En: we zullen het ook altijd leuk vinden om bepaalde programma’s met z’n allen - tegelijk met de rest van Nederland - te bekijken.’’

7. ‘Wie Is De Mol’ is toch juist ook een terugkijk-hit?