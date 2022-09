Terwijl de ene tv-producent luncht met LL Cool J, is de ander druk met een bijtende campingbaas

Erik de Zwart sceptisch over nieuwe start 3FM

,,Het 3FM-publiek bestaat niet meer.” Dat zegt dj, ondernemer en mede-oprichter van Radio 538 Erik de Zwart in de podcast RADIOBAZEN.nl. Hij reageert met zijn uitspraken over de nieuwe start van de publieke popzender. Hij is sceptisch over de pogingen om de zender uit het slop te halen.

7:04