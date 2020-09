That 70s Show-acteur Danny Masterson ontkent verkrachting

video Gerald raadt (nu al) het nieuwe Geluid en wint 4800 euro

18 september De tweede ronde van Het Geluid 2020 op Qmusic was pas amper begonnen, of de opgave is al geraden: de 43-jarige Gerald uit Genemuiden herkende het ‘opzetstuk op een tondeuse zetten’ en wint 4800 euro. Dat is een stuk minder dan Jos (24), die deze week nog 48.100 euro in de wacht sleepte met het eerste geluid.