The Bodyguard met Nyassa Alberta zondag in première: bekijk de eerste foto's

Na weken druk repeteren is de cast van de musicalversie van de hitfilm The Bodyguard klaar voor de première van zondag. De eerste foto's vanuit het Beatrix Theater zie je hier.

De musical, gebaseerd op de succesfilm uit 1992, gaat over een zangeres (in de film gespeeld door Whitney Houston) en haar relatie met de bodyguard die ze toegewezen krijgt, na het ontvangen van bedreigingen. Nyassa Alberta (41) treedt in de voetsporen van Whitney Houston en zal de rol van Rachel Marron spelen. ,,Ik heb de rol van Rachel eerder al in Duitsland gespeeld en het is geweldig dat ik dit nu ook in Nederland mag gaan doen. Ik voel mij vereerd dat ik het vertrouwen heb gekregen om in de huid van twee van de grootste zangeressen ter wereld te kruipen, Tina Turner en Whitney Houston. Hun muziek is iconisch en als zangeres een uitdaging om het repertoire van beide artiesten te kunnen zingen, omdat hun sound zo anders is’’, aldus Alberta eerder.

In de musical passeren grote Houston-hits als I Wanna Dance with Somebody, One Moment in Time en I Will Always Love You de revue.

The Bodyguard is vanaf 2 april te zien in het Beatrix Theater Utrecht

The Bodyguard vertelt het verhaal van Frank Farmer (een rol van Tarikh Janssen), voormalig Secret Service agent, die wordt ingehuurd door popster Rachel Marron als bodyguard om haar te beschermen tegen een psychopaat. Kan Frank zowel Rachel als haar familie beschermen tegen de dreiging van een stalker of is de ontluikende aantrekkingskracht die ze voor elkaar voelen een veel grotere uitdaging?

Volledig scherm Nyassa Alberta en Tarikh Janssen spelen Rachel en Frank © Roy Beusker & Annemieke van der Togt

Volledig scherm Dansscene uit de musical The Bodyguard © Roy Beusker & Annemieke van der Togt

Volledig scherm Scene uit de musical The Bodyguard © Roy Beusker & Annemieke van der Togt

Volledig scherm Tarikh Janssen tijdens een spannende scene in de musical The Bodyguard © Roy Beusker & Annemieke van der Togt

Volledig scherm Scene uit de musical The Bodyguard © Roy Beusker & Annemieke van der Togt

Volledig scherm Nyassa Alberta speelt Rachel Marron in The Bodyguard © Roy Beusker & Annemieke van der Togt

Volledig scherm Scene uit The Bodyguard © Roy Beusker & Annemieke van der Togt

Volledig scherm Tarikh Janssen (Frank Farmer), Nyassa Alberta (Rachel Marron) en Nurlaila Karim (Nicki Marron) op het toneel van de musical The Bodyguard © Roy Beusker & Annemieke van der Togt

