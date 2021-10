The Bold-ster ‘Brooke’ is stralende oma in badpak en Gaga weet niet waar ze haar geld moet laten

Pieste je in je broek bij de moonsisters, kijk dan zeker even naar Giel Beelen bij Radar

En wéér geen woord over Taghi bij Khalid & Sophie, want: Khalid presenteerde

Topmodel Winnie Harlow gebruikt in de toekomst vermoedelijk geen échte ijsjes meer bij lange fotoshoots.

Robbie Williams vraagt een godsvermogen voor kaartjes van zijn concert in Duitsland volgend jaar. Waarschijnlijk moet hij zijn taalcoach nog afbetalen.

Bindi Irwin , de dochter van krokodillenjager Steve, is niet zo van uiterlijk vertoon. Maar een duckface moet kunnen.

In de perkjes rond het huis van Zendaya is geen bloem meer te bekennen, maar dan heb je wel een mooie cover.

Je hoort vaak dat sterren compleet hulpeloos zijn als ze iets alledaags moeten doen. Daar heeft Selena Gomez gelukkig geen last van.

Als het aan Melanie C ligt, heet haar groep voortaan de Ice Girls.

TikTok-ster Addison Rae zweert ook bij on the rocks .

Hailey Bieber biljart liever dan dat ze poseert, maar ze had geen keus.

Over woordgrappen gesproken: TikTok-ster Dixie D’Amelio weet haar volgers goed te boeien.

Mensen zeggen weleens dat jongeren weinig waardering hebben voor historische cultuur, maar bij Dixies zusje Charli spat de verwondering eraf in Rome.

In sportscholen zingen mensen de hit van Jennifer Lopez vaak als Jenny from the Blockjesbuik.