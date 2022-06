‘The Boss’ heeft ook fans van onder de dertig: ‘Springsteen maakt nog échte muziek’

Interview Armin van Buuren ontsnapt aan burn-out door corona: ‘Jarenlang over mijn grenzen gegaan’

Het was wereldnieuws dat nooit naar buiten kwam. Armin van Buuren (45) stond in 2020 op het punt te stoppen als dj, maar had het lef niet. Achteraf prijst hij zich gelukkig. Met een minder volle agenda, een gelukkiger leven en nu vijf shows op rij in de Ziggo Dome.

