The Crown en Ted Lasso grote winnaars bij uitreiking Emmy Awards

De historische Netflix-serie The Crown, over de Britse monarchie onder koningin Elizabeth, heeft zondag de Emmy Award gekregen voor de beste dramaserie. De prijs voor beste comedyserie ging naar Ted Lasso, terwijl The Queen’s Gambit werd bekroond als beste miniserie.

Ook de twee hoofdrolspelers van The Crown werden beloond met een award. Olivia Colman, die de afgelopen twee seizoenen de rol van koningin Elizabeth II op zich nam in de serie, en Josh O’Connor (prins Charles) wonnen de prijs voor beste acteur en beste actrice in een dramaserie. Eerder wonnen Tobias Menzies en Gillian Anderson, prins Philip en Margaret Thatcher in de serie, al de prijzen voor de beste bijrollen in een dramaserie.

,,Ik heb hier geen woorden voor’’, zo reageerde Peter Morgan, de bedenker en schrijver van The Crown, die naast de vier acteeronderscheidingen ook awards kreeg voor beste scenario en regie. Het was de eerste keer dat een serie in alle dramacategorieën van de belangrijke awardshow als winnaar uit de bus kwam.

Comedy

In de categorie comedy was Ted Lasso de grote winnaar. De reeks van Apple TV+, die draait rond een American Footballcoach die een Engelse voetbalclub gaat leiden, werd uitgeroepen tot beste serie. Hoofdrolspeler Jason Sudeikis werd bekroond als beste comedyacteur, terwijl ook de Emmy’s voor beste mannelijke en vrouwelijke bijrol (Brett Goldstein en Hannah Waddingham) naar de serie gingen. Ted Lasso werd in totaal twintig keer genomineerd, een record voor het eerste seizoen van een comedy. Jean Smart (Hacks) ging met de prijs voor beste comedyactrice naar huis.

De prijzen voor beste acteurs in een miniserie gingen naar Kate Winslet (Mare of Easttown) en Ewan McGregor (Halston).

De Primetime Emmy Awards werden zondag voor de 73ste keer uitgereikt. In tegenstelling tot vorig jaar, toen de ceremonie via videoverbindingen plaatsvond, waren de meeste genomineerden dit jaar aanwezig in Los Angeles.

Volledig scherm Jason Sudeikis, met de prijs voor beste acteur in een comedyserie. © Getty Images