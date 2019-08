The Exorcist-priester O'Malley beschuldigd van seksueel misbruik student (17)

William J. O’Malley, inmiddels 87 jaar oud, vergaarde in 1973 roem met de rol van Father Dyer in de klassieke horrorfilm The Exorcist. Voor en na zijn succes in Hollywood gaf hij les op McQuaid Jesuit High School, een middelbare jongensschool in New York. Een van zijn leerlingen, een toen 17-jarige jongen, heeft nu aangifte gedaan.



Volgens documenten die TMZ heeft ingezien zou O'Malley de student meerdere keren hebben misbruikt in 1985 en 1986. De jongen beweert dat het wangedrag plaatsvond in klaslokalen, op schoolgangen en ook op evenementen die door de school waren gesponsord.



Saillant detail in de zaak is dat O'Malley zijn baan als leraar bij de desbetreffende jongensschool in 1986 inruilde voor een carrière op een privéschool waar wederom alleen jongens op zaten. Volgens woordvoerders van McQuaid High School zijn er echter geen klachten binnengekomen over het vermeende seksueel misbruik van O'Malley. Zij stellen dan ook dat dat niet de reden van zijn vertrek was.