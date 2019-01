The Favourite is nu al een van de beste films van 2019

interview Actrice Olivia Colman speelt ongelukki­ge, vileine koningin

11:00 De carrière van de Engelse actrice Olivia Colman (44) verkeert in een stroomversnelling. Haar rol als koningin Anne in The Favourite kan haar een Oscar opleveren. ,,Ik wist niets over haar. Tijdens de geschiedenisles werd zij nooit genoemd.’’