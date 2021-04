The Joker blijkt meesterlijke bedrieger te zijn in I Can See Your Voice

In I Can See Your Voice maakt een kandidaat kans op 5000 euro door te raden wie van zes deelnemers kan zingen, zonder diegene te hebben gehoord. De kandidaat kiest een favoriet die vervolgens een duet zingt met zijn idool. Als diegene een stem blijkt te hebben als schuurpapier, kan de kandidaat fluiten naar de prijs en gaat het geld naar deze ‘bedrieger’. Gisteravond speelde zangeres Glennis Grace samen met superfan Marianne de muzikale spelshow om erachter te komen wie van de kandidaten beschikt over een goede stem. Een voor een werden de uiteenlopende kandidaten voorgesteld: de Fashion Gladiator, Miss Zomercarnaval, de Fado-zangeres, de Freerunner, de Popprinses, de Yogamaster en de Joker. En Marianne en Glennis stonden direct voor een moeilijke keuze: wie werd er als eerste naar huis gestuurd? Na lang twijfelen kozen de twee voor de Fashion Gladiator. Hun onderbuikgevoel bleek juist: hij zong zo vals als een kraai. De wedstrijd vorderde, de kandidaten vielen bij bosjes af en toen de grote finale eindelijk daar was, moesten Marianne en Glennis met tips van het panel een belangrijke keuze maken. Zou Marianne 5000 euro rijker naar huis gaan of ging het felbegeerde bedrag toch naar een van de kandidaten? Ze waren het unaniem eens: de Yogamaster kon niet zingen, maar de Joker wél. En dus werd hij tegenover Glennis Grace gezet voor het langverwachte duet.

Vals

Hadden Marianne en Glennis het juist dat de Yogamaster inderdaad niet kon zingen, bleken hun voorgevoelens over de zangkusten van de Joker hen compleet in de steek te laten. Glennis en de Joker zongen tijdens het duet het nummer No Air van Jordin Sparks en Chris Brown, maar het succes dat het had moeten worden, werd het niet. Sterker nog, toen de Joker de allereerste ontzettend valse noot ten gehore bracht, schreeuwde het panel het uit. ,,Wat erg!”, riep Marieke Elsinga uit.



Onverstoord probeerde Grace door te gaan, maar de valse stem van de Joker bracht haar van haar stuk. Tijdens het zingen kreeg ze meermaals de slappe lach en ook de Joker zelf kon niet meer serieus doen. Toen de Joker ook nog riep ‘twee vingers in de lucht’ had het panel het helemaal niet meer. ,,We hebben even helemaal geen air meer”, zei Carlo Boszhard na afloop.



De Joker werd ondertussen gevraagd zich voor te stellen. ,,Ik ben Maurits en ik kan niet zingen”, zei hij. Het panel had nog een vraag voor de 21-jarige Maurits: wát deed Henny Huisman in zijn introductiefilmpje? ,,Dat is de opa van mijn vriendin. Die gaf me tips hoe te playbacken”, legde hij uit. Presentator Carlo Boszhard counterde direct: ,,Maar zoals bij elke wedstrijd, kan er maar een de winnaar zijn.”



En die woorden waren meer dan waar. Superfan Marianne zag de overkapping die ze zo graag wilde aan haar neus voorbij gaan, want Maurits werd met 5000 euro beloond voor het bedriegen van het panel.