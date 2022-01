The King’s Man is tussen talloze vet geproduceerde spionagefilms te mager

Crowdfun­ding geslaagd: verfilming Parkin­son-voorstel­ling Ernst Daniel Smid in de maak

De crowdfundingsactie om de theatervoorstelling Smelt, met operazanger en Parkinson-patiënt Ernst Daniël Smid in de hoofdrol, te kunnen verfilmen, is geslaagd. De benodigde 50.000 euro is in een paar weken tijd bij elkaar gesprokkeld, meldt regisseur Rowdy Pelgrim.

