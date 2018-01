The Last Jedi passeert miljardgrens

Drie weken nadat The Last Jedi in de bioscopen verscheen staat de teller nu op 1,04 miljard dollar, zo'n 867 miljoen euro. In de ranglijst van meest succesvolle films staat Star Wars nu op de 24e plaats.



Avatar staat nog altijd op nummer 1 met een opbrengst van 2,79 miljard dollar, voor Titanic met 2,19 miljard. The Last Jedi-voorganger The Force Awakens deed het in 2015 ook buitengewoon goed, met ruim 2 miljard dollar aan inkomsten.



De andere drie films die in 2017 de miljardgrens passeerden waren Beauty And The Beast, The Fate Of The Furious en Despicable Me 3.