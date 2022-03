The Lost Leonardo is een verbijsterende blik in de kunsthandel

Jennifer Hoffman, Frank Lammers en Tibor Lukács spelen samen in nieuwe komedie

Frank Lammers, Jennifer Hoffman en Tibor Lukács spelen de hoofdrollen in de nieuwe Nederlandse bioscoopfilm All inclusive. Ook acteurs Matthijs van de Sande Bakhuyzen, Aiko Beemsterboer en Bing van Son spelen grote rollen in de film, heeft distributeur WW Entertainment vandaag bekendgemaakt.

30 maart