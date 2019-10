The Masked Singer laat Dance Dance Dance ver achter zich in kijkcijferstrijd

The Masked Singer maakte vorige week zijn debuut op de Nederlandse televisie. Het tv-format, dat is overgewaaid uit Zuid-Korea en al in 19 andere landen te zien is, bleek direct in trek. Maar liefst 1,5 miljoen mensen keken toe hoe zes BN’ers hun entree maakten in een camouflerend outfit. Ook gisteravond was de show, ondanks een lichte daling van zo’n 100.000 kijkers ten opzichte van vorige week, weer goed voor een miljoenenpubliek.



De jury, bestaande uit Loretta Schrijver, Buddy Vedder, Gerard Joling en Carlo Boszhard en de kijkers thuis konden gisteravond weer hun lol op en dachten fanatiek mee over de BN’ers die in de extravagante pakken verstopt zaten. Er werden zelfs heuse lijstjes met mogelijke celebrities op sociale media gedeeld. Wie er deze keer allemaal te horen waren, blijft voor een groot deel nog geheim. Wel werd, dankzij het publiek in de zaal, bekend wie De Aartsengel was: het ging om Catherine Keyl. Het vermoeden van jurylid Loretta Schrijver werd daarmee bevestigd.