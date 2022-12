The Masked Singer New Years Eve laat jury verstelt staan: ‘Ik sta hier redelijk high’

Spoiler alert Meer dan 2 miljoen kijkers zien winnaar van The Masked Singer: ‘Vuil liegbeest dat je bent!’

Tal van namen werden er de afgelopen weken genoemd, maar keer op keer bleven de panelleden van The Masked Singer achter met meer vragen dan antwoorden. Het speculeren is voorbij, want in de grande finale van vrijdagavond zagen 2,2 miljoen mensen eindelijk wie toch die showman in het tijgerpak was. Let op: spoiler alert! In dit artikel worden de namen van de bekende Nederlanders genoemd, wil je dat niet weten, stop dan hier met lezen.

31 december