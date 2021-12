The Monkees-zanger en gitarist Michael Nesmith (78) overleden

,,Met oneindige liefde moeten wij vertellen dat Michael Nesmith deze ochtend in vrede is overleden in zijn huis, omringd door familie”, laat de familie van Nesmith in een verklaring weten. ,,We vragen jullie om onze privacy te respecteren en we danken jullie voor alle liefde die jullie hem en ons hebben gegeven.”



Nesmith stond bekend als het The Monkees-lid met het groene wollen mutsje op. Hij schreef mee aan nummers als Circle Sky, The Girl I Knew Somewhere, Listen to the Band en Mary, Mary. De Amerikaanse popband, die in 1966 werd opgericht, had ook een eigen televisieshow. Die werd in Nederland in 1966 uitgezonden bij de AVRO.



The Monkees ging meerdere keren uit elkaar en kwamen ook meerdere malen weer terug bij elkaar. Ze scoorden wereldwijde hits, waaronder I’m a Believer. Dat nummer werd in 2001 gecoverd voor de film Shrek.