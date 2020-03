The Passion definitief van de baan

The Passion zou zich dit jaar in Roermond afspelen, maar door de nieuwe maatregelen die gisteren door de Rijksoverheid zijn afgekondigd, is het duidelijk geworden dat het evenement dat 9 april zou worden gehouden in Roermond op geen enkele manier doorgang kan vinden, aldus de gemeente.



Ondanks dat het evenement niet doorgaat, beraden de makers van The Passion en de omroepen zich momenteel op ‘een actueel en alternatief plan’ voor de tv-uitzending op 9 april, zo laat een woordvoerder weten.



Rianne Donders, burgemeester van Roermond, vindt het jammer dat The Passion niet doorgaat. ,,Maar de wereld is door de coronacrisis volledig op z’n kop gezet. Alle aandacht gaat nu terecht uit naar gezondheid, naar veiligheid en naar het stoppen van de verspreiding van het virus. Hoe jammer het ook is dat mooie evenementen niet door kunnen gaan, dit is het enige dat verstandig is.”