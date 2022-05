‘The Passion Hemelvaart is goede marketing voor christelijk geloof’

Wat is de eigenlijke betekenis van Hemelvaart? En straks, over anderhalve week, Pinksteren? Actrice Kim-Lian van der Meij weet het. ,,Ik heb het een paar jaar geleden opgezocht, nadat het me in een of ander showprogramma gevraagd werd en ik het antwoord schuldig moest blijven. Dat beviel me helemaal niet.’’