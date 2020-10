The Passion komt terug bij KRO-NCRV: ‘Verhaal moet inspiratiebron zijn voor 18 miljoen Nederlanders’

EO neemt afscheid van The Passion, evenement blijft wel bestaan

24 juni De Evangelische Omroep (EO) neemt na tien edities afscheid van het populaire evenement The Passion. Reden is dat de omroep ‘ruimte wil maken voor vernieuwing’ en The Passion geen ideale manier meer zou zijn om het paasverhaal aan een groot publiek te vertellen. Het event op zich blijft wel bestaan; de producent gaat op zoek naar nieuwe partners.