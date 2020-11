The Queen’s Gambit-actrice hint op tweede seizoen, maar kan dat wel?

Recente uitspraken van actrice Anya Taylor-Joy (24) doen fans vermoeden dat er misschien wel een tweede seizoen van de populaire Netflix-reeks The Queen’s Gambit komt. ,,Als ik één ding geleerd heb in deze industrie is dat je nooit ‘nooit' mag zeggen. Ik zou zéker willen terugkomen voor een nieuw seizoen!” Het is alleen niet duidelijk of Netflix daar ook op in zal gaan.

The Queen’s Gambit, een fictief verhaal over een meisje dat al vanaf jonge leeftijd een bijzonder talent voor schaken vertoont, is wereldwijd één van de meest bekeken programma’s op de streamingzender. De show is echter gebaseerd op een gelijknamig boek van Walter Tevis, en al het bronmateriaal is intussen al ‘opgebruikt’. Dat betekent dat de makers van de serie zélf nieuwe avonturen voor hun hoofdpersonage moeten verzinnen. Een riskante zet, gezien dat voor andere bekende reeksen, zoals Game of Thrones, niet per se goed werd ontvangen.

Harry Melling (31), de tegenspeler van Taylor-Joy, ziet het alvast zitten. ,,Het is niet omdat het boek is afgelopen dat we met de reeks moeten stoppen. Ik zie het al helemaal voor mij! Als ze me vragen, kom ik zeker terug", zei hij onlangs.

Netflix kocht de reeks echter aan als een limited serie, wat betekent dat het de bedoeling was om slechts één seizoen met een afgerond einde te maken. Maar nu The Queen’s Gambit’ de best scorende gelimiteerde serie ooit is, zou het kunnen dat de zender dit keer een uitzondering maakt. Maar liefst 62 miljoen huishoudens hebben de serie al gestreamd.



Netflix zelf heeft voorlopig nog niet gereageerd.