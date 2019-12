The Roast van Ali B: ‘Hij ging echt over lijken’

VIDEOHet zit erop, Ali B heeft The Roast overleefd. Een bloedbad bleef uit, maar hard waren sommige grappen wel. Het lijdend voorwerp zelf liet zich ook niet onbetuigd. ,,Soms ging het een beetje over het randje.”

Ali B heeft lang uitgekeken naar zijn roast en vanavond was het eindelijk zo ver. De rapper en producer heeft genoten. ,,Ik vond het gezellig", aldus Ali tegen deze site. ,,Ik vond het mooi dat er allemaal verschillende stijlen waren. Je beledigt mensen en je hoopt dat je ze daarmee niet kwetst. Dat is de balans die je moet vinden. Dat gevoel overheerste wel. Iedereen kon alles zeggen. Bij Brace was ik zelfs verbaasd. Ik dacht: Bro, dit is projectie in z'n puurste vorm. Wat een lef! En hij heeft nu een liedje uit dat Leugenaar heet, hoe ironisch.”

Wat Ali B betreft is hij volgend jaar weer van de partij, maar dan om anderen te roasten. ,,Ik vind het leuk om te doen. Je moet je gewoon afvragen: wie heeft pijn. En die moet je hier neerzetten.”

Volledig scherm Ali B. © ANP

Grof

Ook ‘roaster’ Willie Wartaal heeft genoten, al moest hij even slikken bij een grap over zijn moeder. ,,Over mijn moeder aan de drugs, dat vond ik toch wel moeilijker dan ik dacht. Ik vind het niet erg dat mensen die grappen maken, maar ik moet wel iets doen aan mezelf dat ik dat minder vervelend vind.” Buiten dat heeft Wartaal zich prima vermaakt. ,, Ik heb me dood gelachen. Ik heb mensen uitgelachen. Ik bén uitgelachen. Het was echt leuk, man. Als je niet om jezelf kunt lachen ben je gewoon een loser.”

En Ali B zelf? Volgens Rob Geus, die ook een duit in het zakje mocht doen op de avond, was Ali behoorlijk grof. ,,Hij ging over lijken, dat was echt bizar.”

Volledig scherm The Roast of Ali B. © ANP

Ferry Doedens

Niet alle roasts waren raak. Volgens cabaretier Steven Brunswijk zakte soapacteur Ferry Doedens door de ondergrens. ,,Niet om af te zeiken: hij stond er wel, maar dat was het dan ook echt", aldus Brunswijk gisteravond in RTL Boulevard na zijn reportage over The Roast van Ali B. ,,Een grap brengen is een kunstvorm, hè? Dat doen wij cabaretiers, dat is een kunstvorm. Het is een goede gast, weet je, maar een grap brengen is next level en dat ging niet helemaal goed.” Ook de kijkers hadden zo hun bedenkingen bij de bijdrage van Ferry.

Verdeelde reacties

De reacties op Twitter waren zoals altijd verdeeld. De een kan er niet om lachen, of vindt het net een stapje te ver gaan. ,,Ben ik de enige die de humor van The Roast niet ziet?” En: ,,Ik weet niet of ik 'm uit kijk hoor.” Terwijl het voor de ander niet grof genoeg kan. ,,Gelukkig kunnen foute grappen nog.”

Een bloemlezing:

Bekijk hieronder enkele fragmenten uit The Roast terug.