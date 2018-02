The Rock voorkwam zelfdoding moeder

Op de foto van de set van zijn nieuwe film Ballers is Johnson te zien in een scène waarin hij een biertje drinkt bij een graf. ,,Het deed me denken aan hoe velen van ons zijn getroffen door zelfmoord van onze vrienden en familie. Strijden en pijn is echt. We zijn er allemaal geweest op een of ander niveau.''



Hij schrijft ook over de zelfmoordpoging van zijn moeder Ata Johnson dertig jaar geleden. ,,Mijn moeder probeerde er tussenuit te knijpen toen ik vijftien was. Ze stapte uit de auto op de Interstate 65 in Nashville en liep tegenliggers tegemoet." Johnson greep haar en trok haar terug op de vluchtstrook. ,,Wat er gek is aan die zelfmoordpoging is dat ze er tot op de dag van vandaag geen enkele herinnering aan heeft. Misschien is dat ook wel beter zo.''



De acteur merkte op dat hij het niet leuk vond om de scène te filmen, maar voegde eraan toe dat het zijn plicht was om licht te werpen op suïcide en de pijn die het met zich meebracht. ,,We hadden geluk die dag toen ik 15 was en dat is niet altijd het geval.''



Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij 113 Zelfmoordpreventie (telefoonnummer 0900-0113).