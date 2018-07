The royal look for less: replica tiara Meghan Markle te koop

Een modebedrijf heeft een goed lijkende replica op de markt gebracht voor het luttele bedrag van zo'n 35 euro. Het origineel is van platinum en bezet met diamanten. Uiteraard is het sieraad van The Royal Look For Less van wat minder kostbare materialen gemaakt, maar volgens Mirror oogt het beslist niet als goedkope prul.

Nadat het bedrijf drie dagen geleden een foto van de replica op Instagram plaatste, melden zich veel klanten om het koninklijke hoofddeksel te bemachtigen voor hun eigen bruiloft of om gewoon een stukje geschiedenis in huis te hebben. The Royal Look For Less heeft daarom besloten één tiara weg te geven via een prijsvraag.