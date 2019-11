The Script en André Hazes op Concert at Sea

The Script, Kensington, Crowded House en BLØF zijn komende editie de headliners van Concert at SEA op 25, 26 en 27 juni. Het driedaagse festival op de Brouwersdam maakt ook de komst van Krezip, Chef’Special, DI-RECT, André Hazes, Racoon, Miss Montreal, Snelle & Live Band, Ronnie Flex & Deuxperience, Suzan & Freek, Van Dik Hout, Tabitha, Maan, Diggy Dex, The Dirty Daddies en Wipneus & Pim bekend.

,,Het is heel fijn om nu al zo veel mooie namen voor ons festival bekend te kunnen maken. The Script is een geweldige live band en Crowded House is een persoonlijke favoriet waarvan we niet dachten dat het ooit nog zou lukken om die te boeken”, vertelt BLØF-zanger Paskal Jakobsen. ,,Deze grote internationale namen en te gekke artiesten uit Nederland in combinatie met die prachtige plek aan zee maakt het nu al weer heel bijzonder. Wij hebben er heel veel zin in.”

Concert at SEA op de Brouwersdam in Zeeland is één van de grootste festivals van Nederland. Het is het paradepaardje van de band BLØF, die het festival in 2020 voor de vijftiende keer organiseert.