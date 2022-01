The Voice-betrokkenen spreken De Mol tegen: ‘Er waren helemaal geen kandidatenbegeleiders’

Toen in de uitzending het grensoverschrijdende en seksueel getinte appverkeer van bandleider Jeroen Rietbergen ter sprake kwam, stelde John de Mol dat die melding binnenkwam bij een van de kandidatenbegeleiders. Daarover vertelde hij: ,,Bij de grote Voice zijn er vier kandidatenbegeleiders, bijna altijd dames die 24/7 in de studio zijn. Dat is al sinds het begin. Binnen The Voice hebben we dus kandidatenbegeleiding, die dag en nacht met die mensen optrekt. Waar ze terecht kunnen met alles wat ze dwars kan zitten.”



Die opmerking klopt niet, volgens diverse bronnen ,,Er bestaan geen kandidatenbegeleiders bij de productie van The Voice”, reageert een oud-medewerker (naam bekend bij de redactie) van het programma tegen deze site. ,,Volgens John zouden er vier van deze mensen rondlopen, ik heb ze nog nooit gezien. Als hij doelt op redacteuren - dat was mijn functie bij The Voice Kids en bij The Voice of Holland - dan had ik graag geweten dat mijn functietitel ‘kandidatenbegeleider’ was en niet redacteur. Want dan hadden we alle andere redactietaken kunnen laten vallen en ons volledig op de kandidaten kunnen focussen. Er zou dan alleen geen inhoud liggen voor het programma, want dat is waar de redacteuren zich mee bezig houden.”