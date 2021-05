The Voice Senior-winnaar Jimi Bellmartin (72) overleden

updateZanger Jimi Bellmartin, die in 2018 het eerste seizoen van The Voice Senior won, is op 72-jarige leeftijd overleden. Hij werd enkele dagen geleden opgenomen in het ziekenhuis, waar hij afgelopen nacht rond 03:30 uur overleed, bevestigt zijn management aan deze site.

Wat hem precies mankeerde, is niet duidelijk. De manager spreekt van een kort ziekbed.

Ruim twee miljoen kijkers zagen in 2018 hoe de soulzanger in de finale de RTL-talentenjacht won met zijn vertolking van To love somebody. Hij werd gecoacht door Gordon en Gerard Joling.

Bellmartin was in dat jaar vanaf het begin de topfavoriet. Al bij de eerste noten van zijn auditie - met James Browns It’s a man’s man’s man’s world - draaiden alle coaches hun stoel in één klap om:

Gordon is ‘geschokt’ door het plotselinge overlijden. ‘Ik heb Jimi leren kennen als een schat van een man die dol was op zijn familie’, schrijft hij op Instagram bij een foto van zichzelf en de zanger.

Quote Zijn stem zal nog lang naklinken, want die was steengoed! Gordon

‘Voor hen moet dit ook een enorme klap zijn. Zijn stem zal nog lang naklinken, want die was steengoed! Ik wens zijn nabestaanden sterkte en kracht om dit verlies te dragen. Lieve Jimi, rust in vrede en ik zal je nooit vergeten.’

Achtergrondkoren

Vóór zijn bekendheid in Nederland trok de muzikant al de wereld over om te zingen in achtergrondkoren van grote sterren als Percy Sledge, Lou Rawls en Eric Burdon en The Trammps. Na zijn Voice-succes volgde onder meer een optreden bij de Toppers.

Bellmartin, volledige naam Jimi Silawanebessy, groeide op in Woonoord Lunetten. Hij was één jaar toen hij naar Nederland kwam vanuit Indonesië. Als kleuter kwam hij in Vught terecht.

