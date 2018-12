The Voice trok nog nooit zo weinig kijkers

The Voice staat dan wel op de tweede plek in de lijst van best bekeken programma's en scoort nog altijd ruim 1,5 miljoen kijkers, toch is er een daling te zien in de kijkcijfers. Vooral het huidige seizoen boert minder goed. 16 november, toen Nederland tegen Frankrijk speelde, was het ook al raak. Toen keken er 1.660.000 mensen naar de talentenjacht. Een week later schakelden 1.781.000 nieuwsgierigen hun televisie in voor The Voice of Holland. Vorige week waren het er 1.744.000.



Opvallend is dat maar liefst vier afleveringen van dit seizoen bij de vijf slechtst bekeken aflevering van de talentenjacht staan. Dat staat haaks tegenover eerdere uitzendingen. De start van The Voice, in september 2010, trok 1.671.000 kijkers. De show bleef daarna steeds meer kijkers trekken, op een aflevering in 2015 na.



Of de dalende kijkcijfers blijvend zijn, is nog niet zeggen. Dat zal helder moeten worden in de aankomende afleveringen. Gisteravond was de eerste ronde van the battles, waar de deelnemers tegenover elkaar staan in de ring. Die afleveringen worden traditioneel minder goed bekeken.