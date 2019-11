The Voice: weetjes op een rij

The voice of Holland begint vanavond aan zijn tiende seizoen. Welk talent deed als eerste auditie? Hoe vaak werd een stoel omgedraaid en we was de mees succesvolle coach? Weetjes en cijfers op een rij.

Hoe vaak werd een stoel gedraaid?

Vanaf de eerste uitzending werd in totaal 1217 keer op de rode knop gedrukt om de stoelen te draaien

Het eerste talent dat blind audition deed

David Tapirima

Volledig scherm David Tapirima © Screenshot RTL

M/V

19 vrouwen en 17 mannen haalden de finale. Zes keer ging de zege naar een vrouw, driemaal naar een man

Hoe vaak?

Er zijn tot nu 171 afleveringen van The Voice in Nederland uitgezonden

Landen

The voice of Holland wordt in 180 verschillende landen, waaronder onder andere Venezuela, Azerbeidzjan en Afghanistan.

Langstzittende coach

Vanaf 2010 zijn er veertien coaches actief achter dertien knoppen. Nick & Simon deelden drie seizoenen lang een coachrol. Langst zittende coach is Ali B. die vanavond zijn zevende editie beleeft. Marco Borsato was vijf edities coach, Waylon en Anouk gaan hun vierde seizoen in

Volledig scherm Vinchenzo met coach Ali B © ANP

Meest succesvolle coach

Marco Borsato (viermaal) met Iris Kroes, Julia van der Toorn, O’g3ne, Maan. Waylon won tweemaal voor Roel van Velzen, Trijntje Oosterhuis en Anouk (één keer)

Waar?

The voice of Holland is opgenomen op 12 verschillende locaties, waaronder….

43 steals

Tijdens The Battles is er in totaal 43 keer een kandidaat ‘gestolen’

Nummer 1-hit

De coaches (Angela Groothuizen, Nick & Simon, Roel van Velzen, Marco Borsato) hadden in seizoen twee een nummer 1-hit: 1000 Voices