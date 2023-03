‘The Voice-zaak is het ultieme bewijs dat aangifte doen zin heeft’

AD Media podcastHet mediapanel bespreekt uiteraard het laatste nieuws rond The Voice of Holland . Jeroen Rietbergen en Ali B worden allebei vervolgd door het Openbaar Ministerie. Tv-columnist Angela de Jong vindt dat een goed teken. ,,Deze zaak is het ultieme bewijs dat aangifte doen zin heeft.” En ze vraagt zich af: ,,Blijft Linda de Mol nou bij Jeroen of niet?”

Verder aandacht voor de grote finale van Wie is de Mol?. Mediaverslaggever Dennis Jansen is in zijn nopjes, want hij had het bij het juiste eind. Dennis kreeg ook een bericht van een van een oud-deelnemer van First Dates, nadat hij vorige week vertelde klaar te zijn met het programma. Het werd een bijzonder telefoongesprek.

Maar ook het bezoek van Mark Rutte aan zowel Vandaag Inside als Shownieuws passeert de revue. Het verkiezingsdebat bij Jeroen Pauw wordt vliegensvlug behandeld, net als de goede kijkcijfers van SBS 6 op zondagavond. Angela wordt opgewacht door twee cameraploegen, presentator Manuel Venderbos zit te snotteren en Dennis krijgt nog tijdens de podcast een rectificatie .

Hoofdonderwerp is het grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer van de NOS. Kan Tom Egbers aanblijven? Dennis bezocht zijn vrouw Janke Dekker, die aftrad als voorzitter van Mores. Hij vertelt hoe dat gesprek in zijn werk ging. Verder wordt de vraag behandeld: staat Dit was het nieuws wel op de juiste uitzenddag? En Broertje staat in Angela’s etalage, die daarmee ook een saluut brengt aan de overleden Harry de Winter.

