The Wanted-ster Tom Parker (33) overleden

De Verraders werd eerst een keer in achtertuin van Van der Vorst gespeeld

Voordat De Verraders een hit op tv was, werd het spel in de achtertuin van Peter van der Vorst gespeeld. Dat vertelde de RTL-baas vanmiddag tijdens een persmoment over de nieuwe reeks. ,,We wisten op een gegeven moment: er zitten een of twee verraders tussen en dan verandert de hele dynamiek.”

29 maart