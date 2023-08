The Weeknd wil geen nummers meer met anderen, maar voor één band maakt hij uitzondering

Fans hoeven niet meer te rekenen op nummers waarin The Weeknd samen met andere artiesten te horen is. De Canadese zanger vertelde eerder deze week tijdens een concert in Polen dat hij klaar is met gastoptredens.

De zanger speelde tijdens de show het nieuwe nummer Another One of Me en zei op het podium dat dit de laatste keer is dat hij een ‘feature’ heeft op een nummer. Met wie hij dat lied heeft opgenomen, werd niet duidelijk.

The Weeknd deelde vrijdag het fragment van de show op Instagram. In het bijschrift zei de zanger overigens dat er één groep is voor wie hij een uitzondering zou maken en waarmee hij toch nog wel zou samenwerken: ,,Daft Punk als die weer bij elkaar komt.”

Met Daft Punk heeft The Weeknd eerder al de nummers Starboy en I Feel It Coming opgenomen. In 2017 speelden ze die liedjes samen live tijdens de Grammy Awards.

