Theater en bioscoop om 17.00 uur dicht, ook mondkapjes en 1,5 meter afstand

In de praktijk betekent de terugkeer van het afstand houden, ook op plekken waar de coronapas al wordt gevraagd, dat de bezetting teruggaat naar een derde van de capaciteit. In doorstroomlocaties, zoals musea en monumenten, mag daarnaast één persoon per vijf vierkante meter worden toegelaten.

De nieuwe maatregelen, vanavond aangekondigd door demissionair premier Mark Rutte in de persconferentie, komen bovenop de adviezen en regels die al golden, zoals een maximale groepsgrootte van 1250 mensen in grote zalen en de inzet van het coronatoegangsbewijs en vaste zitplaats in de cultuursector.

De bioscoopsector schrikt van de maatregelen. De Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) noemt ze ‘een enorme klap’ en onbegrijpelijk. ,,De bioscoopsector heeft de QR-check immers vanaf het begin goed op orde en controleert actief. Gedurende de gehele coronacrisis zijn er geen herleidbare besmettingen naar de bioscopen en filmtheaters vastgesteld.”

De NVBF verwacht door de nieuwe maatregelen de komende weken een omzetverlies van minimaal 80 procent. Een nieuw steunpakket, dat het kabinet heeft aangekondigd, noemt de NVBF dan ook noodzakelijk.

Poppodia en theaters reageren eveneens teleurgesteld. ,,Wat je noemt een black friday”, verzucht Berend Schans van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). ,,Jammer dat we dicht moeten, zeker omdat we niet bijdragen aan besmettingen. Maar als het bijdraagt aan het afnemen van de druk op ziekenhuizen, werken we graag mee.”

Volgens Schans schiet de sector niets op met de zogenoemde avondlockdown, die het kabinet instelt op advies van het Outbreak Management Team. ,,Met wat overdag kan, kunnen we als sector niks. Feitelijk betekent dit een 100 procent-lockdown. Als we straks weer open gaan, willen we een duidelijke routekaart en geen jojo-beleid. Iedereen voelt al aan dat deze drie weken zes weken worden en de lockdown waarschijnlijk over de jaarwisseling wordt getild.”

Bij de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) klinkt hetzelfde geluid. ,,December is normaal gesproken een drukke maand, met veel mooie producties. Een sluitingstijd van 17.00 uur betekent dat veel voorstellingen niet door kunnen gaan. De beperking tot maximaal 30 procent van de capaciteit maakt de resterende voorstellingen onrendabel.” Ook het negatief binnenlands reisadvies helpt de sector niet, meent de VSCD. ,,In de praktijk is er weinig wat nog door kan gaan.”

De VSCD denkt dat een groot deel van haar leden de komende tijd de deuren gaat sluiten. ,,Een enkel podium zal de nu geboden ruimte nog kunnen benutten, maar de meesten zullen sluiten uit financiële en personele noodzaak. Na alle openingen en sluitingen van de afgelopen anderhalf jaar is de rek eruit in de podiumkunsten.”

