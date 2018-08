Theaterbedrijf Stage Entertainment van Joop van den Ende verkocht

Stage Entertainment, het internationale theaterbedrijf van Joop van den Ende, is verkocht. Het Amerikaanse Advance maakte bekend alle aandelen over te nemen. Van den Ende had nog een minderheidsbelang in Stage. De theatermaker deed in 2015 al een groot deel van zijn bedrijf over aan investeerder CVC Capital Partners .

Advance is onder meer het moederbedrijf van uitgeverij Condé Nast, waar bekende merken als Vogue, Vanity Fair en Gentlemen's Quarterly (GQ) onder vallen. Ook behoort Advance tot een van de grootste lokale mediabedrijven in de VS en bezit het een belang in tv-zender Discovery en Charter Communications. De aanschaf van Stage Entertainment betekent dat het bedrijf zich voor het eerst ook richt op de live-entertainment. Van den Ende (76) blijft als adviseur betrokken bij het bedrijf.

Van der Ende spreekt van een nieuwe mijlpaal in de ontwikkeling van het bedrijf dat hij in 1998 oprichtte. Hij zegt sterk te geloven in de toekomst van het muziektheater en verwacht dat Advance ervoor zal zorgen dat Stage Entertainment nog vele jaren leidend blijft in deze branche. Een overnamesom werd donderdag niet genoemd.