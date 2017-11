Theaterstuk over Johan van Oldenbarnevelt in maak

De timing is niet toevallig; in 2018 is het precies 450 jaar geleden dat de Tachtigjarige Oorlog van start ging. De strijd tegen Spanje verenigde de Nederlanden en legde de basis voor het huidige land. De voorstelling is geschikt voor het hele gezin, beklemtoont schrijver Erik Snel. ,,We kennen onze eigen founding fathers niet. Juist nu, in tijden dat er veel rumoer is over identiteit en de zwarte bladzijdes uit onze geschiedenis, is het van belang om te weten hoe het precies in het verleden gegaan is."