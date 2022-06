Theu Boermans’ bioscoop-comeback Zee van Tijd opent Nederlands Filmfestival

De trailer, als eerste te zien op deze website, belooft een pittige tranentrekker. Zee van Tijd gaat over het koppel Lucas en Johanna zeilt die in de jaren 80 met hun zoontje Kai de wereld rondzeilen. Midden op de Atlantische Oceaan verandert alles, wanneer de ergste nachtmerrie van de jonge ouders werkelijkheid wordt. Het abrupte einde van de reis is het begin van innerlijke strijd. In hun wanhopige pogingen om overeind te blijven, drijven de twee steeds verder uit elkaar. Veertig jaar later ontmoeten ze elkaar weer en blijkt dat de tijd alles behalve alle wonden heeft geheeld. De cast bestaat verder uit klinkende namen als Sallie Harmsen en Elsie de Brauw.

Het scenario is geschreven door Marieke van der Pol (De Tweeling, Bride Flight, Bankier van het Verzet) en de film is geproduceerd door Kaap Holland Film in coproductie met Eyeworks Film & TV Drama en in samenwerking met omroep KRO-NCRV en distributeur Dutch FilmWorks. Zee van Tijd is op de premièreavond van het Nederlands Filmfestival (NFF), woensdag 21 september, in het hele land in meerdere bioscopen bij te wonen. De landelijke release is op 31 oktober. De film zal daardoor pas volgend jaar deelnemen aan de strijd om de Gouden Kalveren.