Thijs (26) praat bij Humberto over Bibian Mentel: ‘Bibian was mijn mentor in ziek zijn’

De Bredase Thijs Kroezen (26) had een bijzondere band met de maandag overleden Bibian Mentel. Zaterdag werd op indrukwekkende wijze afscheid genomen van de paralympische snowboardster, die op 48-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van kanker. Thijs werkt voor de Mentility Foundation en kreeg 2,5 week geleden zelf voor de achtste keer met kanker te maken. ,,Bibian was mijn mentor in ziek zijn", vertelde hij gisteren bij de talkshow Humberto .

De 26-jarige Bredanaar vertelde bij Humberto over de bijzondere band die hij had met de overleden snowboardster. ,,Bibian heeft me geleerd hoe je omgaat met ziek zijn, wat daar de juiste weg in is. Daar hadden we het veel over. Zij probeerde iedereen te leren dat verdriet er ook mag zijn en dat je ook echt wel mag huilen. Maar je moet wél proberen het beste ervan te maken.”

Volgens Thijs wist zijn zogenoemde mentor als geen ander een balans te vinden in chronisch ziek zijn en tegelijkertijd alles uit het leven te willen halen. Iets wat Thijs zelf ook ervaart, mede doordat al voor de achtste keer kanker bij hem is geconstateerd. ,,We moeten allemaal leren een beetje meer Bibian te worden. Ik vind dat zij niet verloren mag gaan. Het is verdrietig dat ze er niet meer is, maar ze had de laatste maanden nog echt alles eruit gehaald.”

Speciaal eerbetoon

Thijs heeft Bibian Mentel nog mogen bezoek voor haar overlijden, om afscheid van haar te nemen. ,,Ze vroeg aan me ‘jij moet toch ook op controle volgende week?', waarna ik dacht, hoezo ben je hier mee bezig?! Ze heeft de laatste weken nog zo genoten, maar het doet me pijn dat ze dan toch nog verdrietig is geweest. Omdat ze wist dat de kanker bij mij weer terug was” vertelt Thijs geëmotioneerd aan tafel bij het showbizzprogramma. Thijs liet als eerbetoon aan Bibian Mentel een speciale tattoo zetten. Iets wat hij deed nadat Mentel iedereen opriep om herinneringen te sparen, en geen bezittingen. De tattoo bestaat uit drie bergen, een symbolisch eerbetoon. ,,Als ik iemand mee wil dragen de rest van mijn leven, ben jij het.”

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.