Thijs Römer en Waldemar Torenstra samen op toneel

Art is een komedie over drie mannen die al bekvechtend over een wit schilderij hun vriendschap testen. Het is een van meest bekende en succesvolle toneelstukken van de Franse schrijfster Yasmina Reza. De première van het van oorsprong Franse toneelstuk vond bijna 25 jaar geleden plaats in Parijs en is sindsdien verschillende keren onderscheiden, waaronder met een Laurence Olivier Award en Tony Award voor Best Play en een Olivier Award voor beste komedie.

Het eigentijdse stuk over moderne kunst en de waarde van vriendschap was vier keer eerder te zien in Nederland. Art gaat op 5 maart in première in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag en is vervolgens tot en met juni te zien in theaters door heel Nederland.