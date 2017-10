Thirty Seconds To Mars weer in Ziggo Dome

'Onzekere toekomst voor Fast & Furious 9'

10:49 Het is nog maar de vraag of er een negende deel van de Fast & Furious komt. Volgens Variety heeft filmmaatschappij Universal Studios de première voor onbepaalde tijd uitgesteld. De film stond gepland in 2019 uit te komen. Acteur Tyrese Gibson is ontstemd over het uitstel en geeft collega Dwayne 'The Rock' Johnson de schuld.