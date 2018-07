Thomas Markle: Ik zie de pijn door Meghans glimlach heen

Dat het leven van Meghan Markle een verrassende wending heeft genomen na haar ontmoeting met de Britse prins Harry, is niet onopgemerkt gebleven. Zo moest de brunette haar acteercarrière vaarwel zeggen om deel uit te mogen maken van de royals, mede om voortaan koninklijke verplichtingen te kunnen vervullen. En dat eist volgens Thomas nu zijn tol.



De 73-jarige vader van Meghan stelt dat ze niet om kan gaan met de verantwoordelijkheden in haar leven. Ze zou doodsbang zijn door alle druk die op haar komt te liggen vanuit Kensington Palace. De foto's die online verschijnen, waarop Meghan aanwezig is bij diverse evenementen, schetsen volgens Thomas dan ook een vertekend beeld. ,,Ik heb haar glimlach jaren gezien. Ik wéét hoe ze lacht. En ik vind de glimlach die ik nu zie niet leuk. Het is er een waar de pijn vanaf te lezen is", legt hij uit.



Meghans vader heeft overigens een uitgesproken mening over de Britse royals. ,,Die familie is niet meer van deze tijd. Het is 2018, waarom kleden die vrouwen zich alsof ze in het jaar 1930 leven? Waarom moeten ze hun knieën bedekken?", vraagt hij zich af.