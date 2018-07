Thomas Markle wil naar Kensington Palace: 'Ik móet Meghan zien'

Markle houdt de gemoederen in Engeland al maanden bezig. Hij kon de royal wedding niet bijwonen omdat hij kort ervoor een hartoperatie moest ondergaan. In aanloop naar het spektakel gooide hij het op een akkoordje met paparazzi en verkocht foto's van zichzelf met Meghan in ruil voor geld. Op haar grote dag werd de hertogin niet door haar vader, maar door prins Charles weggegeven. Haar moeder Doria Ragland, die in Californië woont, was eregast.



Vorige week smeekte Markle, die deze week 74 jaar wordt, zijn dochter en schoonzoon contact met hem op te nemen. Hij is bang dat hij niet lang meer te leven heeft en daarom Meghan misschien wel nooit meer zal ontmoeten. Afgelopen weekend zocht hij opnieuw de pers op door te beweren dat zijn dochter moeite zou hebben met haar leven aan het Britse hof. ,,Ik heb haar glimlach jaren gezien. Ik wéét hoe ze lacht. En ik vind de glimlach die ik nu zie niet leuk. Het is er een waar de pijn vanaf te lezen is'', aldus Markle.