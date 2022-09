Thomas trekt alles uit de kast voor gender reveal en Rob is klaar voor spannende avond

Rammstein keert in 2023 terug naar Nederland met concert in Stadspark Groningen

In het kader van de Europe Stadium Tour komt Rammstein volgend jaar weer naar Nederland. De Duitse rockband treedt op donderdag 6 juli volgend jaar op in het Stadspark in Groningen, werd donderdag bekendgemaakt. De kaartverkoop gaat volgende week donderdag van start.

