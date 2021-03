Thorn is de eerste non-binaire acteur in Nederlandse speelfilm: ‘Ik heb die zichtbaarheid gemist’

Thorn Roos de Vries was al eerder te zien in de ZAPP-tienerserie Spangas de Campus . Daarin vertolkte die de rol van Lesley, eveneens een personage dat non-binair is. Het was de eerste acteerklus voor Thorn en diens talent bleef niet onopgemerkt: de regisseur van ANNE+ zag potentie in Thorn en vroeg hen om op casting te komen voor de rol van de non-binaire Lou, die hoofdpersoon Anne (gespeeld door Hanna van Vliet) ontmoet. Lou staat anders in het leven dan Anne en dit geeft haar dan ook nieuwe inzichten. ,,En nu zitten we hier. Het is echt een enorme kans voor mij, en ik ben dankbaar om samen te kunnen werken met deze geweldige cast en crew.” De rol in ANNE+ is een belangrijk moment in Thorns carrière, want non-binaire personages zouden eigenlijk altijd gespeeld moeten worden door mensen die in het echte leven ook non-binair zijn, stelt Thorn. ,,Een cis persoon (iemand van wie de genderidentiteit overeenkomt met het geboortegeslacht, red.) die een trans rol speelt is problematisch omdat wij (nog) niet worden gevraagd voor cis-rollen.” De acteur hoopt met diens rol meer zichtbaarheid te creëren voor non-binaire personen. ,,Ik hoorde pas van non-binair zijn toen ik 21 jaar was. Als ik het eerder had gehoord, had de zoektocht wat makkelijker geweest”, legt Thorn uit. Vervelende ervaringen uit het verleden delen doet Thorn niet, liever richt hen zich op het positieve aspect. ,,Ik ken de strubbelingen, maar daar wil ik niet te veel de nadruk op leggen, het komt namelijk ook goed.”

Herkenbaar

Bovendien ligt de focus in ANNE+ echt niet alleen op genderidentiteit en homoseksualiteit. Sterker nog, de speelfilm moet juist herkenbaar zijn voor iedereen. ,,Het gaat om dingen die iedereen kan meemaken; van verliefdheid, tot in de knoop zitten met jezelf of stress om keuzes die je moet maken. Dat is ook zo wat mij aansprak in de film: het gaat niet om de verplichting om uit de kast te komen. Het is een universeel verhaal.”



Het echte streven van Thorn is naar waardering die niet enkel gelinkt is aan diens genderidentiteit. ,,Want ik ben veel meer dan non-binair. Ik wil dat mensen me zien als: oh dat is Thorn, die goede acteur.”



De serie ANNE+ ging in première in 2018 tijdens het Nederlands Film Festival in Utrecht. Het eerste seizoen kwam tot stand middels crowdfunding. ANNE+ kreeg zowel binnen Nederland als in het buitenland lovende kritieken door onder andere de verfrissende stijl en queer representatie. De serie werd twee keer genomineerd voor een Prix Europa en werd geselecteerd door diverse prestigieuze internationale filmfestivals. Sinds maart is de serie ook in z’n geheel te zien op Netflix in Nederland en voor het eerst ook in België.