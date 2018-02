Three Billboards grote winnaar bij Bafta Awards

De film over een moeder die alles in het werk zet om de moordenaar van haar dochter achter de tralies te krijgen werd uitgeroepen tot Beste Film. Hoofdrolspeelster Frances McDormand kreeg de prijs voor Beste Actrice, terwijl Sam Rockwell Beste Acteur in een Bijrol werd.



Ook won Three Billboards de onderscheiding voor Beste Britse Film en Beste Originele Scenario. Voor de Nederlandse kandidaten waren er geen Baftas. De Franse wraakthriller Elle van Paul Verhoeven verloor in de categorie Beste Buitenlandse Film van The Handmaiden. Cameraman Hoyte van Hoytema werd voor zijn werk voor Dunkirk wel genomineerd, maar verloor van zijn collega Roger Deakins (Blade Runner 2049). Arjen Tuiten (voorgedragen voor Beste Make Up en Hair in de film Wonder) verloor in zijn categorie van Darkest Hour, de film over Churchill. Hoofdrolspeler Gary Oldman werd tot Beste Acteur uitgeroepen.