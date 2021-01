Thrillerauteur Jo Nesbø schrijft geschenk voor lezend Nederland

video's 80-jarige Tom Jones blaast collega’s weg met optredens in The Voice UK

18 januari Tom Jones is inmiddels 80 jaar, maar zijn stem klinkt nog krachtig als altijd. Zijn bekende collega-coaches wisten niet wat ze hoorden toen Tom de afgelopen weken uit de losse pols optredens gaf in de Britse versie van The Voice. Ook gisteravond was het weer raak. ,,Ongelofelijk dat je bleef zitten en zo zong. Dat zou ik echt niet kunnen’’, zei zangeres Anne-Marie.