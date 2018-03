Thuiswedstrijd voor Jungle By Night

NPO Radio 2 verslaat Radio 538, ook zonder Top 2000

18:03 Het succes van NPO Radio 2 lijkt niet te stoppen. Het publieke station van onder andere dj Gerard Ekdom staat in de top 10 boven Radio 538, zo blijkt uit de meest recente luistercijfers over de afgelopen maanden januari en februari. Het is voor het eerst in jaren dat de zender in deze periode de koppositie inneemt, dus ná de gebruikelijke decemberpiek met de Top 2000.