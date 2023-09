Thuiswinnaar Miljoenenjacht ontroert kijkers met tranen al voordat het gouden koffertje opengaat

Recensie | Wie de thrillerse­rie Shelter niet te serieus neemt geniet meer

Zo langzamerhand begint schrijver Harlan Coben een geduchte concurrent te worden van zijn collega Stephen King als het gaat om verfilmde boeken. Vooral op Netflix scoort Coben goed met titels als The Stranger, The Woods en Stay Close. Het is de bedoeling dat er rond de veertien bewerkingen komen op deze streamingdienst. Opvallend is dat veel verhalen die zich oorspronkelijk in Amerika afspelen naar Europa (Frankrijk en Polen) zijn verplaatst.