Ticketmaster geeft fans The Cure geld terug om hoge servicekosten

,,Na nog een gesprek heeft Ticketmaster met ons ingestemd dat veel van de kaartprijzen onterecht hoog waren. Als blijk van goede wil hebben ze aangeboden om voor de goedkoopste kaartjes 10 dollar terug te geven en 5 dollar voor alle andere kaartjes”, aldus Smith, die met zijn band bekend is van nummers als Friday I’m in Love en Just Like Heaven. Donderdag had de zanger op Twitter nog flinke kritiek geuit op het ‘servicekosten-debacle’ van Ticketmaster en beloofde hij met de partij in gesprek te gaan.